Dievčatká, tak presne takto sa to nerobí !!!

Keby som bol Vašim otcom...no buďte radi,že ním nie som... lebo by sme museli spolu ihneď sadnúť a nebola by to príjemná chvíľka.

V decembri som písal o tom ako sa naši chlapčekovia politici hrajuškajú a ohadzujú v pieskovisku a dokazujú si, kto je väčší chlapec. A že to nerobí dobre nám všetkým okolo, lebo sme sa tešili, že sme si vo voľbách zvolili šikovných chlapcov, z ktorých nám vyrastú budúci politici a povedú tento štát lepším smerom a krajším hlasom. Ale chlapci sa hrajuškajú stále viac a nám je z toho smutno.

Tak som dúfal, že naše dievčatká budú predsa len rozumnejšie, že do politiky vnesú trochu viac srdca a nežnosti, aj múdrosti ako sa to darí našej Zuzanke. A tiež aj Márii, Veronike a aj iným dievčatám v parlamente. Fakt som na Vás hrdý.

Ale čo predviedli dnes naše dievčatká z Riškovej školy, to ma dosť zarazilo.. Žalovali sa, že Veronika je zábudlivá a že zabudla poukladať peniažky do správnych šuplíkov a teraz už tam nebudú a nebudú.

No dievčatká moje, aj keby to bola sto krát pravda, takto sa to nerobí. Žalobaby nikto nemá rád, ani v škole, nie to ešte v parlamente. Ste už predsa veľké, mali by ste najprv zájsť spolu do cukrárne, popýtať sa, či tie peniažky nie sú už v správnych šuplíkoch, overiť si to a potom, kedže sme jedna malá slovenská rodina, koalícia, povedať nám tatkom a mamkám, čo sa stalo.

Lebo, ak máte pravdu, je to zlé, ale ak nemáte, je to ešte horšie, lebo to naše pieskovisko je už plné zloby a pre to možno nevidíte, že z lavičiek sa na nám všetkých uškrňajú chlapci, ktorí si to naše pieskovisko chystajú znovu obsadiť.

Alebo sa Vám tí chlapci začínajú viac páčiť a je to príprava na iné priateľstvá ? No, aby ste časom nebanovali...