Napapkáme sa a bude nám dobre

V čase pandémie je rozumné dodržiavať to, čo hovoria odborníci, i to čo pomáha v iných krajinách. Robíme to napokon asi dobre, lebo čísla chorých, hospitalizovaných či počty úmrtí klesajú. Stále však možme robiť viac a rozmnejšie.

Bol som dnes na rýchly nákup potravín v jednom potravinovom supermarkete. A bolo mi smutno z ľudí, ktorí sa tam tlačili, narážali do seba vozíkmi, predbiehali sa pri regáloch s akciovými tovarmi. Mali rúška, niektorí nasadené správne, niektorí len tak popod nos, viem, v staršom veku sa niekedy dýcha ťažšie.

Mrzí ma však, že ich počty neboli nijako regulované, nepočítal som ich, ale bolo ich priveľa aj na tú veľkú predajnú plochu. Tak som ich chvíľu pozoroval a bolo mi ich ľúto. Potraviny, potrava, dobré jedlo, pitie, hlavne keď sa blížia Veľkonočné sviatky sú dôležité, veľmi dôležité a ľudia si zaslúžia trochu radosti, tomto zdravotnom a politickom marazme.

K dôstojnému a plnému životu však patrí, okrem potravy aj naplnenie vyšších potrieb, pokojne to nazvem duchovná potrava a v tejto oblasti je naša konzumná a liberálna spoločnosť veľmi striktná. Stretávať sa v obchodoch je možné takmer bez obmedzenia, v práci sa stretávajú ľudia zodpovední aj nezodpovední,ale návštevy divadelných predstavení či kostolov a omší sú zakázané, aj ked by v určitom obmedzení počtu ľudí mohli pokojne fungovať. Ľudia, ktorí majú záujem o takýto druh duchovnej potravy by tieto obmedzujúce opatrenia určite vedeli zodpovedne dodržiavať.

Ľúto mi je starších ľudí na malých dedinách, pre ktorých návšteva kostola je často jediná možná psychohygiena, ktorá im pomáha pri prekonávaní strachu z pandémie, na ktorú sú zvyknutí, od malička a ktorá im dáva silu žiť. Pomáha im v ich osamelosti, keď mladí zo vidieka utekajú za lepším životom do miest a zahraničia.

Lebo umožniť ľuďom radovať sa len z plných žalúdkov nám prinesie v budúcnosti veľa problémov, vytvára generáciu ľudí, ktorých bude zaujímať len "mať" a nie " byť" Byť naozaj človekom.

Buďme rozumní, hľadajme riešenia nielen v ekonomike, gastre, obchode ale aj lepšie riešenia pre ľudí, všetkých kategórii, starších, osamelých, detí a nebojme sa, máme u nás veľa rozumných ľudí, ktorí si vedia pomôcť , hoci o súčasnom diani na vladnej úrovni sa to žiaľ teraz povedať nedá.